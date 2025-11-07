ESPN: Джуд Беллингем получит вызов в сборную Англии на матчи с Сербией и Албанией

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получит вызов в сборную Англии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Сербией и Албанией, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

22-летний футболист в октябре вернулся в строй после операции на плече. В последний раз он играл за национальную команду в июне 2025 года в товарищеском матче с Сенегалом» (1:3). В общей сложности в 44 матчах за сборную он забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.

В сезоне-2025/26 Беллингем в 10 матчах во всех турнирах за «Реал» забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Англичане сыграют с сербами дома 13 ноября, с албанцами — на выезде 16 ноября.