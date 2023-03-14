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Сегодня, 18:46

ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира по футболу

Виктория Кравченко
ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира по футболу.
Фото Global Look Press
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ФИФА изменила формат чемпионата мира-2026 по футболу на 12 групп по четыре команды, сообщает пресс-служба организации.

«Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку к формату проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года», — говорится в заявлении.

Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей — команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, из квартетов будут выходить по две сборные, занявшие первые места, и восемь лучших команд, занявших третьи места. После группового этапа сборные сыграют на стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.

Турнир пройдет в течение 56 дней. Финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года. ЧМ-2026 впервые пройдет в трех странах: Канаде, США и Мексике.

Источник: https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/fifa-council/media-releases/fifa-council-approves-international-match-calendars
Чемпионат мира по футболу
ФИФА
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