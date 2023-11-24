ФИФА открыла дело после беспорядков на матче Бразилия — Аргентина

ФИФА открыла дисциплинарное дело по итогам столкновений в матче Бразилия — Аргентина, сообщает The Athletic со ссылкой на заявление федерации.

Беспорядки случились на стадионе «Маракана» во время игры южноамериканского отбора чемпионата мира 2026 года.

Федерации футбола Аргентины вменяется задержка начала матча и беспорядки со стороны болельщиков сборной. Бразильскую федерацию обвиняют в

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось усмирять буйных фанатов силой. В ход пошли дубинки. Пострадавших от действий полицейских унесли со стадиона на носилках. Как минимум один из зрителей получил травму головы.

Капитан чемпионов мира-2022 Лионель Месси увел команду в раздевалку после беспорядков на трибунах.

Встреча на «Маракане» началась на 27 минут позже запланированного и завершилась победой Аргентины со счетом 1:0.

Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией