ФИФА отреагировала на заявление Трампа о возможном лишении Бостона права провести матчи ЧМ-2026

ФИФА отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил исключить Бостон из числа городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2026 года.

Трамп раскритиковал мэра Бостона Мишель Ву за уличные беспорядки и заявил, что может предложить Джанни Инфантино, главе ФИФА, перенести матчи, если сочтет город небезопасным.

«За безопасность, безусловно, отвечают правительства стран-хозяек, и они решают, что лучше всего подходит для обеспечения общественной безопасности. Мы надеемся, что каждый из 16 городов, в которых мы планируем проводить мероприятие, будет готов к успешному проведению и выполнению всех необходимых требований», — цитирует Sky News комментарий ФИФА.

Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. В США матчи примут 11 городов: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Джерси, Филадельфия, Инглвуд и Сиэтл.

В Мексике матчи пройдут в Мехико, Гвадалахаре и Сапопане, а в Канаде — в Торонто и Ванкувере.