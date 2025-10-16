ФИФА отреагировала на заявление Трампа о возможном лишении Бостона права провести матчи ЧМ-2026

16 октября, 08:46
ФИФА отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил исключить Бостон из числа городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2026 года.
Трамп раскритиковал мэра Бостона Мишель Ву за уличные беспорядки и заявил, что может предложить Джанни Инфантино, главе ФИФА, перенести матчи, если сочтет город небезопасным.
«За безопасность, безусловно, отвечают правительства стран-хозяек, и они решают, что лучше всего подходит для обеспечения общественной безопасности. Мы надеемся, что каждый из 16 городов, в которых мы планируем проводить мероприятие, будет готов к успешному проведению и выполнению всех необходимых требований», — цитирует Sky News комментарий ФИФА.
Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. В США матчи примут 11 городов: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Джерси, Филадельфия, Инглвуд и Сиэтл.
В Мексике матчи пройдут в Мехико, Гвадалахаре и Сапопане, а в Канаде — в Торонто и Ванкувере.
TORO
Что-то мне это напоминает) Про ЧМ в России тоже писали, что "Россия всё купила", и что "нужно отобрать у них ЧМ")
16.10.2025
Friendship07
ЧМ не должен быть в США. Опять янки всех продавили и отжали себе турнир который граждам не нужен
16.10.2025
SportVIPs14
;Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru
16.10.2025