ФИФА пересмотрит формат проведения чемпионата мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции сообщил, что организация пересмотрит формат проведения чемпионата мира.

«После этого чемпионата мира и невероятного успеха групп из четырех команд мы должны снова обсудить, что лучше: 16 групп по три сборные или 12 групп по четыре», — сказал Инфантино.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.