Мальта обыграла Финляндию в отборе чемпионата мира

Сборная Мальты на выезде победила Финляндию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 1:0. В концовке игры отличился Джейк Грек. Мальта набрала 5 очков в 7 матчах и поднялась на 4-е место в группе G. Финляндия с 10 очками после 8 игр — на 3-й строчке. ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

14 ноября, 20:00. Olympic Stadium (Хельсинки)

Saiga-спринтер Мальтийский орден прокатил суомцев мимо кассы Мундиаля. 14.11.2025

