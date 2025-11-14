Мальта обыграла Финляндию в отборе чемпионата мира

14 ноября, 21:54
Сборная Мальты на выезде победила Финляндию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 1:0.
В концовке игры отличился Джейк Грек.
Мальта набрала 5 очков в 7 матчах и поднялась на 4-е место в группе G. Финляндия с 10 очками после 8 игр — на 3-й строчке.
Saiga-спринтер
Мальтийский орден прокатил суомцев мимо кассы Мундиаля.
14.11.2025
Timka1401
твою маму финны так сильно выебали , что ты так на них обиделся . у твоих родителей кстати фантазия на нуле ! отчество случайно не Андреевич ???
14.11.2025
андрей андреев
все силы финов ушли на строительство забора из сетки-рабицы на границе с РФ. Даже Пуки не помог. Да и чего можно ожидать было от вихрастых, грязных чухонцев? брр
14.11.2025
d.Lavrentev77
Финики вляпались в историю
14.11.2025
Игорь Сергеев
Молодчики мальтийцы! Умыли фиников! Поздравляю.
14.11.2025
Valery Grigoryev
Молодцы мальтийцы, завалили натовцев!
14.11.2025
Valery Grigoryev
14.11.2025