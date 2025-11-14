Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

14 ноября, 21:54

Мальта обыграла Финляндию в отборе чемпионата мира

Руслан Минаев

Сборная Мальты на выезде победила Финляндию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 1:0.

В концовке игры отличился Джейк Грек.

Мальта набрала 5 очков в 7 матчах и поднялась на 4-е место в группе G. Финляндия с 10 очками после 8 игр — на 3-й строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
14 ноября, 20:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
0:1
Мальта

8

  • Saiga-спринтер

    Мальтийский орден прокатил суомцев мимо кассы Мундиаля.

    14.11.2025

  • Timka1401

    твою маму финны так сильно выебали , что ты так на них обиделся . у твоих родителей кстати фантазия на нуле ! отчество случайно не Андреевич ???

    14.11.2025

  • андрей андреев

    все силы финов ушли на строительство забора из сетки-рабицы на границе с РФ. Даже Пуки не помог. Да и чего можно ожидать было от вихрастых, грязных чухонцев? брр

    14.11.2025

  • d.Lavrentev77

    Финики вляпались в историю

    14.11.2025

  • Игорь Сергеев

    Молодчики мальтийцы! Умыли фиников! Поздравляю.

    14.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Молодцы мальтийцы, завалили натовцев!

    14.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Молодцы мальтийцы, завалили натовцев!

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Мальты по футболу
    Сборная Финляндии по футболу
    Читайте также
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя