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Месси — о хет-трике в ворота сборной Боливии: «С таким же энтузиазмом продолжаем двигаться вперед!»

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил результат матча 10-го тура южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 против Боливии (6:0).

В этой встрече 37-летний футболист отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

«Очень захотелось поиграть в Аргентине еще, как никогда радует привязанность болельщиков и связь команды с народом. С таким же энтузиазмом продолжаем двигаться вперед!» — написал Месси в своих соцсетях.

Месси сократил отрыв от форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду по числу хет-триков за карьеру. На счету игрока «Интер Майами» их теперь 58, в активе Роналду — 66.

Аргентина лидирует в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 с 11 очками. Следующий матч национальная команда проведет 15 ноября против Парагвая.

Лионель Месси
Футбол
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