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Сегодня, 10:26

Форвард «Зенита» Кассьерра пропустит ноябрьские матчи сборной Колумбии из-за травмы

Виктория Кравченко
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Нападающий «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерра пропустит ноябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 из-за полученной травмы в игре с «Краснодаром» (1:1), информирует пресс-служба Колумбийской федерации футбола. Вместо 26-летнего нападающего вызвал Хуан Камило Эрнандеса.

Сборная Колумбии 17 ноября сыграет с Бразилией дома, а 22 ноября встреттися с Парагваем. Колумбия занимает пятое место в турнирной таблице отбора ЧМ-2026 среди стран Южной Америки. Лидирует сборная Аргентины с 12 очками.

Сборная Колумбии по футболу
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