Франция и Украина встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября. Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начинается в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

13 ноября, 22:45. Parc des Princes (Париж)

Матч Франция — Украина в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Франция — Украина в матч-центре сайта «СЭ»

Франция и Украина в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Исландией и Азербайджаном. Французы провели 4 матча и с 10 очками занимают первое место в группе. У украинцев — 7 очков и вторая строчка после 4 игр.