Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
13 ноября, 09:15

Франция — Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 22.45

Сборные Франции и Украины сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 13 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото AFP

Сборные Франции и Украины сыграют в матче группового этапа европейского отбора чемпионата мира-2026 в четверг, 13 ноября. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 ноября, 22:45. Parc des Princes (Париж)
Франция
4:0
Украина

Следить за ключевыми событиями игры Франция — Украина можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первой игре этого цикла Франция победила Украину со счетом 2:0.

Отборочный турнир ЧМ-2026 в Европе проходит с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года, но групповой этап заканчивается в ноябре. Чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

