Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 04:45

Гаттузо недоволен правилами отбора на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо недоволен правилами отбора на чемпионат мира-2026 для Европы.

«В 1990 и 1994 годах на чемпионатах мира было две африканские команды (три — в 1994 году, Прим.), теперь их девять... Если посмотреть на Южную Америку, где 6 из 9 команд попадают напрямую на турнир... Это вызывает сожаление и определенную грусть. Систему в Европе нужно менять», — приводит ESPN слова Гаттузо.

На чемпионате мира-2026 сыграют 48 сборных: 8 из Азии, 9 из Африки, 3 из КОНКАКАФ (+3 как страны-организаторы), 6 из Южной Америки, 1 из Океании, 16 из Европы и еще 2 из стыковых матчей.

    15.11.2025

    Дженнаро Гаттузо
    Футбол
    Сборная Италии по футболу
