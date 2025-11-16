Сегодня, 13:15
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо рассказал об ожиданиях от матча против Норвегии в отборочном турнире ЧМ-2026.
Чтобы напрямую выйти на чемпионат мира, сборной Италии нужно выиграть с разницей в 9 мячей.
«9:0 — это немыслимо. В футболе никогда нельзя говорить «никогда», но мы должны смотреть на вещи реально. Мы готовимся к игре так же, как и к любой другой, мы будем играть с гордостью и осознанием того, что нам предстоит встретиться с командой, которая полгода назад доставила нам немало хлопот.
Если мы будем действовать с умом и не будем терять голову, то сможем сохранить последовательность в том, что мы делаем. Выиграть со счетом 9:0 очень, очень сложно, но никогда не говори «никогда», — цитирует Гаттузо Football Italia.
Италия дома сыграет с Норвегией в воскресенье, 16 ноября. Начало — в 22.45 по московскому времени.
Перед заключительным туром отборочного турнира итальянцы с 18 очками занимают второе место в группе I. Норвегия лидирует — 21 очко.
Kirill Boglovsky
Скорее всего, выиграют, но типа 3:2, потому что нужно будет нестись вперед, очертя голову, а норвежцы умеют наказывать )
16.11.2025
Marty Friedman
Гаттузо крут
16.11.2025