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Сегодня, 15:05

Генсек РФС: «Уверенность в возвращении к отбору на ЧМ-2026 повысилась бы, если бы с нас сняли запреты»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о возможном допуске российских команд к международным турнирам.

— С 30-31 декабря у вас уверенность в том, что мы можем вернуться к отбору на ЧМ-2026, повысилась?
— Она бы, наверное, повысилась, если бы с нас сняли запреты. Пока время прошло, запреты со стороны ФИФА не сняты. Сказать, что уверенность повысилась, означает слукавить.

— На последнем исполкоме, как я понимаю, нас представляли Александр Дюков и Александр Алаев. Поднимался ли вопрос о том письме, которое подписал Протасов? О том, что Россию за принятие крымских клубов нужно исключить из УЕФА и ФИФА?

— Нам неизвестно о факте наличия такого письма, только из сообщений СМИ. Этот вопрос абсолютно точно не обсуждался.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
ФИФА
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