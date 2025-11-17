Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 ноября, 19:45

Германия — Словакия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Германия и Словакия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сборные Германии и Словакии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в понедельник, 16 ноября.
Фото Global Look Press

Сборные Германии и Словакии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в понедельник, 17 ноября. Игра состоится на стадионе «Red Bull Арена» в Лейпциге (Германия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
17 ноября, 22:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Германия
6:0
Словакия

Следить за ключевыми событиями матча Германия — Словакия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Словакия победила Германию со счетом 2:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе проходит с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Словакии по футболу
«Динамо» осталось без защитника
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
