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26 марта, 00:41

Чехия разгромила Гибралтар, Черногория победила Фареры

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Чехии на выезде переиграла Гибралтар в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:0. Игра прошла на стадионе «Алгарве».

Забитыми голами отметились Вацлав Черны, Патрик Шик, Павел Шульц и Ян Климент.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
25 марта, 22:45. Algarve (Фару)
Гибралтар
0:4
Чехия

В другом матче группы L сборная Черногории выиграла у Фарерских островов — 1:0. Единственный мяч на счету Эдвина Куча.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
25 марта, 22:45. Stadion Kraj Bistrice (Никшич)
Черногория
1:0
Фарерские острова

Чехи лидируют в турнирной таблице с 6 очками, опережая черногорцев (6 очков) по разнице голов. Фареры и Гибралтар занимают 4-е и 5-е места соответственно — по 0 очков.

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Футбол
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
Сборная Черногории по футболу
Сборная Чехии по футболу
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