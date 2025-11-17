Инфантино назвал выход сборной Норвегии на чемпионат мира гордостью страны

17 ноября, 12:03
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал выход сборной Норвегии на чемпионат мира 2026 года гордостью для страны.
«После многих лет упорного труда и самоотверженности вы вернулись на сцену чемпионата мира, — цитирует Инфантино телеканал TV 2. — Ваши игроки и болельщики привнесут энергию, гордость и новое поколение скандинавских талантов в Северную Америку в 2026 году. Это момент гордости для норвежского футбола, наслаждайтесь им и будьте готовы оставить свой след в истории. Мы с нетерпением ждем, когда норвежский флаг будет развеваться на турнире».
16 ноября сборная Норвегии победила команду Италии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 (1:4) и впервые с 1998 года примет участие в мировом первенстве.