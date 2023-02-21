0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 09:48

Скалони — о том, поедет ли Месси на ЧМ-2026: «Решение будет за самим Лео»

Иван Торопцев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что нападающий Лионель Месси сам решит, будет ли он принимать участие в ЧМ-2026.

«Решение будет за самим Лео. Если его организм будет готов, то он поедет на турнир. Когда у тебя в составе Меси, это очевидное преимущество.
Как человек, который играл с ним вместе, могу сказать, что тренировать его — это прекрасно. Я вижу, как остальные футболисты ориентируются на него. Лео — лучший», — приводит Goal слова Скалони.

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре. Это мировое первенство стало пятым для 35-летнего футболиста, что является повторением рекорда. Также Месси стал рекордсменом по числу проведенных матчей на чемпионатах мира (26).

ЧМ-2026 пройдет с 3 июня по 8 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
1
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Трамп заявил о звонке президентам России и Украины после избрания главой Белого дома
В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за запрета на экспорт в Россию
Китай призвал прекратить сравнение ситуации на Украине с Тайванем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ди Мария: «Больше не мечтаю о следующем чемпионате мира. Но я верю в следующий Кубок Америки»