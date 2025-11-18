Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Сегодня, 02:03

Нагельсманн — после победы на Словакией: «Как развить этот успех? Сейчас это нелегко, потому что у нас теперь четырехмесячный перерыв»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над Словакией (6:0) и выход в финальную часть чемпионата мира-2026.

«Ощущения очень приятные, и настроение в раздевалке сейчас тоже очень хорошее. Победа была заслуженной — великолепная игра от нашей команды, с большим давлением. Уже в первые десять минут я чувствовал, что мы можем забить гол. Возможно, это заняло немного больше времени, чем хотелось бы, но затем мы забили великолепные голы.

Как развить этот успех? Сейчас это нелегко, потому что у нас теперь четырехмесячный перерыв. Мы снова увидимся только в марте. Но мы постоянно на связи с клубами, у нас много хороших тренеров в командах, и у них тоже большой интерес в том, чтобы игроки хорошо проводили матчи и оставались здоровыми и в форме. Когда мы встретимся в марте, нам нужно будет думать о сегодняшнем дне и о том, что возможно», — цитирует немецкого специалиста сайт УЕФА.

Футболисты сборной Германии.Немецкая машина раздавила Словакию. Германия и Нидерланды едут на чемпионат мира

Сборная Германии набрала 15 очков в восьми матчах и заняла первое место в отборочной группе A, отобралась в финальную стадию чемпионата мира.

