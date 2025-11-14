14 ноября, 12:27
Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон после победы над Португалией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 прокомментировал удаление нападающего соперников Криштиану Роналду.
«Нет, думаю, мы достаточно поговорили, когда он уходил с поля. Обсуждать было нечего. Это был всего лишь момент небольшой глупости с его стороны, я бы сказал», — цитирует исландского тренера ESPN.
40-летний Роналду на 61-й минуте при счете 0:2 ударил локтем защитника Дара О'Ши.
Ирландия идет на третьей строчке в группе F отборочного турнира ЧМ-2026 — у команды 7 очков. Лидируют португальцы (10 очков).
Slim Tallers
За более чем двадцатилетнюю карьеру в сборной одно удаление пыль. Учитывая,сколько его лупят по ногам.
Желтый полосатик
Небольшой момент большой глупости)))
