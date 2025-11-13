Видео
13 ноября, 12:09

Главный тренер сборной Ирландии Хадльгримссон: «Мы не можем идти ва-банк в матче против Португалии»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон рассказал, как команда планирует действовать в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Португалии.

Игра состоится в четверг, 13 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Большинство команд, когда выигрывают, сбавляют обороты, но Португалия хочет забивать больше голов, и это одна из причин, почему португальская сборная является уникальной атакующей командой. Против Португалии нам нужно придерживаться определенного стиля игры, независимо от того требуется нам победа или ничья. Мы не можем идти ва-банк, играя против такой команды, — это не баскетбол. Если в концовке матча нам понадобится забить гол, тогда будем идти на просчитанный риск», — цитирует Хадльгримссона ESPN.

Сборная Португалии с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы F, национальная команда Ирландии (4 очка) занимает третье место в квартете.

