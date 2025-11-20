Видео
Сегодня, 17:38

Гаттузо — о первом сопернике Италии в стыках ЧМ-2026: «Северная Ирландия никогда не сдается»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился мнением о первом сопернике национальной команды в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2026.

В четверг, 20 ноября, состоялась жеребьевка, по итогам которой стало известно, что итальянцы в полуфинале стыков сыграют против Северной Ирландии.

«Это физически мощная команда, они никогда не сдаются. Но мы должны играть. Смотрим вперед с уверенностью. Проблема Италии не в тактике. У любой схемы есть плюсы и минусы. Сейчас нам нужно работать над нашей уязвимостью, ведь когда мы делаем все правильно, мы конкурентоспособны. Еще будет время думать о схемах. Мы изучим Северную Ирландию максимально тщательно. Надеюсь, нам удастся свести ошибки к минимуму», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

Сборная Италии примет Северную Ирландию 26 марта. Финалы стыковых матчей состоятся 31 марта.

