Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 01:41

Гаттузо: «Мы должны извиниться перед нашими болельщиками, потому что 1:4 — это тяжелый результат»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от команды Норвегии (1:4) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«В первую очередь мы должны извиниться перед нашими болельщиками, потому что 1:4 — это тяжелый результат. Обидно, ведь первый тайм был очень хорошим, мы были настоящей командой, но главное разочарование в том, что второй тайм не соответствовал этому уровню.

Поздравляю Норвегию, но мы будем исходить из первого тайма, где мы делали то, что должны были, а после перерыва у нас возникли серьезные проблемы.

Мы растеряли форму. В первом тайме мы грамотно прессинговали, но затем начали терять мяч, дали Норвегии пространство для игры. Мы теряли мяч, ошибались в передачах и откатывались назад — вот что произошло», — цитирует итальянского тренера RAI Sport.

Эрлинг Холанн.Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

Сборная Италии сыграет в стыковых матчах за право выхода в финальную часть чемпионата мира-2026.

5

  • TORO

    Италия сейчас - это уровень Алжира. Никто жалеть не будет, если их не будет на ЧМ. Кроме Анчелотти)

    17.11.2025

  • Иньес Андреста

    Скуадра Адзурра...

    17.11.2025

  • 555 555

    Почему только Нобеля. Черданцев тоже за.

    17.11.2025

  • 555 555

    А гаттузо не так крут,как о нём пишут и говорят.

    17.11.2025

  • Slim Tallers

    Анчелотти хочет видеть в финале чемпионата мира Италию и Бразилию. Нынешний уровень Бразилии - это одна восьмая финала,а Италия с такой игрой вообще никому нафиг не нужна на чемпионате мира,кроме Нобеля Арустамяна.

    17.11.2025

    Дженнаро Гаттузо
    Сборная Италии по футболу
