Сегодня, 01:41
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от команды Норвегии (1:4) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.
«В первую очередь мы должны извиниться перед нашими болельщиками, потому что 1:4 — это тяжелый результат. Обидно, ведь первый тайм был очень хорошим, мы были настоящей командой, но главное разочарование в том, что второй тайм не соответствовал этому уровню.
Поздравляю Норвегию, но мы будем исходить из первого тайма, где мы делали то, что должны были, а после перерыва у нас возникли серьезные проблемы.
Мы растеряли форму. В первом тайме мы грамотно прессинговали, но затем начали терять мяч, дали Норвегии пространство для игры. Мы теряли мяч, ошибались в передачах и откатывались назад — вот что произошло», — цитирует итальянского тренера RAI Sport.
Сборная Италии сыграет в стыковых матчах за право выхода в финальную часть чемпионата мира-2026.
TORO
Италия сейчас - это уровень Алжира. Никто жалеть не будет, если их не будет на ЧМ. Кроме Анчелотти)
17.11.2025
Иньес Андреста
Скуадра Адзурра...
17.11.2025
555 555
Почему только Нобеля. Черданцев тоже за.
17.11.2025
555 555
А гаттузо не так крут,как о нём пишут и говорят.
17.11.2025
Slim Tallers
Анчелотти хочет видеть в финале чемпионата мира Италию и Бразилию. Нынешний уровень Бразилии - это одна восьмая финала,а Италия с такой игрой вообще никому нафиг не нужна на чемпионате мира,кроме Нобеля Арустамяна.
17.11.2025