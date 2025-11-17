Сольбаккен: «Когда я увидел итоги жеребьевки, я был почти уверен, что Италия выйдет на ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал победу над Италией (4:1) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Когда я увидел итоги жеребьевки, я был почти уверен, что Италия выйдет [в финальную часть]. Но вместо этого первые — мы, и мы очень гордимся. На протяжении всего отбора я многого требовал от игроков, и они сдали все, проделали потрясающую работу.

Мы — смесь физической силы и техники. Помните, что сегодня мы играли без [капитана] Мартина Эдегора и предпочли выпустить двух трудолюбивых центральных полузащитников, хотя они также технически оснащены. Нет команд, обладающих лишь одним качеством. Возможно, только «Барселона» [Хосепа] Гвардиолы была со 100-процентной техникой.

Эрлинг Холанн — это машина по забиванию голов. Я рад, что итальянские болельщики тоже аплодировали ему. Эта публика видела великих игроков на этом стадионе на протяжении многих лет, и я счастлив, что они оценили игру Холанна», — цитирует норвежского специалиста сайт УЕФА.

Сборная Норвегии заняла первое место в таблице группы I — у команды 24 очка в восьми матчах. Она отобралась в финальную часть чемпионата мира-2026.