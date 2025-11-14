Мартинес — об удалении Роналду: «Наказание показалось мне чрезмерным, поскольку он действовал в интересах команды»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес выступил в защиту нападающего Криштиану Роналду, который получил прямую красную карточку в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Ирландией (0:2).

«Красная карточка для капитана, который ни разу не удалялся в 226 матчах... Я думаю, это уже заслуживает уважения, и сегодня наказание показалось мне чрезмерным, поскольку он действовал в интересах команды. В течение 58-60 минут в штрафной площадке его хватали, тянули, толкали, и когда он попытался освободиться от опеки защитника...

Думаю, действие выглядит хуже, чем было на самом деле. Это не был удар локтем — скорее движение всем телом, но с позиции камеры это выглядит как локоть. Мы принимаем решение судьи.

Единственное, что оставляет неприятный осадок, — вчера на пресс-конференции тренер соперников говорил о возможном влиянии на судей, а сегодня крупный центральный защитник так театрально падает после разворота Криштиану», — цитирует испанского тренера ESPN.

Португалия с 10 очками лидирует в группе F отборочного турнира ЧМ-2026.