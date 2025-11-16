Видео
16 ноября, 20:36

Роберто Мартинес: «В матче с Арменией мы увидели сборную Португалии в своей лучшей форме»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Арменией (9:1) в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы играли, чтобы победить при поддержке наших болельщиков. Мы переживали из-за поражения в Ирландии. В матче с Венгрией (ничья 2:2 на домашнем поле) мы были на ходу 45 минут, а потом не смогли [довести дело] до конца. Было сложно справиться с психологическим давлением, и я думаю, что это могло повлиять на последнюю игру. Сегодня мы увидели нашу команду в лучшей форме: целеустремленную, поддерживающую друг друга и отлично выполняющую план на игру. Я понял, что [поражение в Ирландии] было связано не с техническими или тактическими ошибками, а скорее с психологическими проблемами. Мы боялись проиграть», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Португалия набрала 13 очков и с первого места в группе F вышла на чемпионат мира 2026 года.

Португалия разгромила Армению (9:1) и&nbsp;завоевала путевку на&nbsp;ЧМ-2026.Справились без Криштиану: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 и завоевала путевку на ЧМ-2026

2

  • ЗГ из БАНИ

    Рановато как то "лучшая форма" настала"!)

    16.11.2025

  • Rutozid

    > Я понял, что [поражение в Ирландии] было связано не с техническими или тактическими ошибками, а скорее с психологическими проблемами. Дипломатично.

    16.11.2025

