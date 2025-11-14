Паунович — о матче с Англией: «Сборная Сербии была близка к победе»

Главный тренер сборной Сербии Велько Паунович считает, что команда была близка к победе над Англией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

«Я очень доволен. Англия — отличная команда с фантастическим тренерским штабом. Они играли очень хорошо, но я думаю, что мы были близки к победе. Жаль, что мы не смогли прервать их сухую серию сегодня, потому что, по-моему, во втором тайме мы были близки к этому. Это разочарование, с которым мы уходим, но, с другой стороны, я очень рад за команду», — цитирует Пауновича пресс-служба УЕФА.

После этого поражения сборная Сербии лишилась шансов на попадание на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.