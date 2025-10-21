Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
21 октября, 00:49

Поттер — о назначении в сборную Швеции: «Я очень польщен этим, но в то же время невероятно вдохновлен»

Павел Лопатко

Новый главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал свое назначение.

«Я очень польщен этим назначением, но в то же время невероятно вдохновлен. В Швеции есть фантастические игроки, которые выступают в лучших лигах мира. Моя работа будет заключаться в том, чтобы создать условия для того, чтобы мы как команда выступили на самом высоком уровне и вывели Швецию на чемпионат мира следующим летом», — цитирует 50-летнего англичанина The Independent.

Грэм Поттер.Грэм Поттер возвращается в Швецию. Экс-тренер «Челси» возглавил национальную сборную

Контракт с Поттером рассчитан до конца отборочного турнира ЧМ-2026.

14 октября пост главного тренера сборной Швеции покинул датчанин Йон Даль Томассон. Поттера ранее уволили из «Вест Хэма».

