Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

20 октября, 11:02

Грэм Поттер возглавил сборную Швеции

Англичанин Грэм Поттер стал новым главным тренером сборной Швеции. Контракт с 50-летним специалистом будет действовать до конца отборочного турнира ЧМ-2026, сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Датчанин Йон Даль Томассон ушел с поста главного тренера сборной Швеции после поражения от Косово (0:1) 14 октября. Он был первым иностранным специалистом в истории команды.

После четырех туров сборная Швеции набрала одно очко и занимает последнее место в группе В отборочного турнира. Шведская команда стала первой в дивизионе С Лиги наций. Если она не попадет в число двух лучших команд в своей группе, у нее еще есть шанс сыграть в стыковых матчах.

Контракт Поттера будет автоматически продлен, если команда попадет на чемпионат мира.

Последним местом работы специалиста был «Вест Хэм», откуда его уволили 24 дня назад.

    неожиданно

