Сборные Грузии и Испании сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 15 ноября. Матч на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси (Грузия) начинается в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

15 ноября, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)

Игру Грузия — Испания в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Грузия — Испания можно в матч-центре сайта «СЭ».

Сборная Грузии в рамках отборочного цикла дважды уступила Турции (2:3, 1:4), Испании (0:2) и обыграла Болгарию (3:0). Испания одержала две победы над Болгарией (3:0, 4:0), выиграла у Турции (6:0), а также Грузии (2:0).