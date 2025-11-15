Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
ЧМ-2026

15 ноября, 21:56

Грузия крупно проиграла Испании и лишилась шансов на выход на чемпионат мира-2026

Руслан Минаев
Микель Оярсабаль.
Фото AFP

Сборная Грузии разгромно уступила Испании в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2026 — 0:4. Игра проходила в Тбилиси.

Два гола и результативная передача на счету Микеля Оярсабаля, по одному мячу забили Мартин Субименди и Ферран Торрес.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
15 ноября, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
0:4
Испания

В параллельном матче Турция дома обыграла Болгарию со счетом 2:0. Пенальти реализовал Хакан Чалханоглу, автогол на счету Атанаса Чернева.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
15 ноября, 20:00. Ataturk Stadium (Бурса)
Турция
2:0
Болгария

Испания одержала пятую победу в пяти матчах и с 15 очками лидирует в таблице группы E.Турция (12) — на второй строчке. Грузия (3) лишилась шансов на участие на ЧМ-2026. Болгария (0) замыкает таблицу.

39

  • shpasic

    Гарик Рабинадзе (Рабикян) примазывается только к победителям.

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    КАРПУШУ СЛИВАЮТ, А МНЕ ЕГО ЖАЛЬ. сИМАТИЧНЫЙ ТАКОЙ... девушка нравится...

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Брысь! Моя мама - г8рузинка :) КИНОСМОТРИ КИН=-ДЗА :)...

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я - гоча гавашели :) мингрел :) Как Берия :)

    16.11.2025

  • Фирсыч

    Кричали по-русски, оскорбляли нашего президента. Наши даже трансляцию матча прервали! Ты не смотрел? Пишешь, что болеешь за Грузию. Причём, не кричали, а скандировала хором вся грузинская трибуна.

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Люблю Екатерину Чавчавадзе. Оне бессмертна, Мингрелия :)

    16.11.2025

  • _Mike N_

    то ли дело Россия - показала уровень в игре с Чили ! :laughing::laughing::laughing:

    16.11.2025

  • Павел Верещагин

    Ну... "Каждый выбирает для себя"... Я с 87-го за Динамо Киев так-то... И в 99-ом за Украину болел. До сих пор помню, как "козырем ходил" по "взлетке" в роте, когда Филимонов от Андрюхи Шевченко бабочку пустил. А потом горькими слезами обливался после словенцов....

    16.11.2025

  • SuperDennis

    Дублирую, писал выше. Я с детства за Динамо Тбилиси. С начала 80-х. Раньше, чем за РСМ, если чо!

    16.11.2025

  • SuperDennis

    Я не очень плохо понимаю по-грузински, чего кричат-то?

    16.11.2025

  • SuperDennis

    Я с детства за Динамо Тбилиси. С начала 80-х. Раньше, чем за РСМ, если чо!

    16.11.2025

  • Алексей Епишин

    про Пу

    16.11.2025

  • _Mike N_

    Грузия смотрелась получше в матче с Испанией, чем Россия с ЧИли !

    16.11.2025

  • Zavask

    Спасибо грузии с Испанией - некоторых, смотрю , после 0:2 неплохо оттянуло - спасло, можно сказать )

    16.11.2025

  • Так Надо

    Сначала он запьет горе Киндзмараули)) / Все стало понятно еще после их домашнего поражения от турок. А столько было шума)

    16.11.2025

  • Павел Верещагин

    Болеть за грузин? Не думал о тебе так(там даже за их игру сложно было болеть)...

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    у меня есть дома рислинг и токай новые пластинки 77-й "AKAI"

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ждём развёрную статью Игоря Яклича об этом матче.

    15.11.2025

  • Friendship07

    а что они кричали?

    15.11.2025

  • Friendship07

    Слишком возомнили о себе.. опустили их с небес на землю

    15.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    Смотрю, у грузинского Марадоны очередной дубль))))

    15.11.2025

  • DemolisherAjax

    Помоечка :) Один раз случайно попали на ЧЕ - зато всем понятно,что это было стечение обстоятельств :)

    15.11.2025

  • Дмитрий Вороновнин

    Разве сборная Грузии не попадает в стыки через Лигу наций?

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Помнится,во время Чемпионата Европы один грызун заявил,что Хвича Кварацкелия дороже всей сборной Испании. Испания стала чемпионом Европы,Родри получил Золотой мяч,а Грузия стала чемпионом по звездежу.

    15.11.2025

  • Олег Каноков

    Привет,Дэн.А их кричалки как тебе?

    15.11.2025

  • sdf_1

    И охота тебе помнить всякую хрень

    15.11.2025

  • Электросталец

    зато примут участие сборные Иордании, Кабо-Верде и Узбекистана, шлак и еще будут на чм

    15.11.2025

  • SuperDennis

    Прощайте, грузины, будем помнить вас по последнему ЧЕ. Вы мне там понравились, болел за вас в том числе (в основном, правда, за хорватов и испанцев).

    15.11.2025

  • Олег Каноков

    А кто сомневался?Помогли вам ваши скотские кричалки на ЧЕ?

    15.11.2025

  • sdf_1

    У сборной Грузии с самого начала не было никаких шансов поехать на чемпионат мира

    15.11.2025

  • Тор-1

    Вот у Топурии разрыв шаблона случился!))

    15.11.2025

  • Андрей Капустин

    обидно конечно!!Не вышли!!Наверняка засудили!

    15.11.2025

  • LemieuxMario3

    Натянули гурзопанов)))

    15.11.2025

  • Топотун

    У тебя есть дома что выпить ?

    15.11.2025

  • Топотун

    Пусть носороги отдохнут !

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Как тебе такое, Раби?)

    15.11.2025

  • СЕРХИО76

    Это и есть настоящий уровень Грузии.

    15.11.2025

    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Болгарии по футболу
    Сборная Грузии по футболу
    Сборная Испании по футболу
    Сборная Турции по футболу
