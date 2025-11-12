Хамес Родригес станет свободным агентом, чтобы найти новый клуб и сыграть на ЧМ-2026

Полузащитник «Леона» Хамес Родригес не будет продлевать контракт с мексиканским клубом, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо. Действующее соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года.

По информации источника, 34-летний колумбиец хочет найти себе новый клуб, где сможет проявить себя, чтобы попасть в заявку сборной Колумбии на чемпионат мира-2026.

Колумбия набрала 28 очков и заняла 3-е место в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Южной Америке. ЧМ-2026 может стать третьим мировым первенством в карьере Хамеса.