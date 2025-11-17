Холанн повторил рекорд по голам на отборочном турнире чемпионата мира в Европе

17 ноября, 10:36
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн повторил рекорд по числу голов в отборочном турнире чемпионата мира среди европейских команд.
В последнем матче группового этапа против Италии (4:1) Холанн забил два мяча, записав на свой счет 16 гол. Футболист догнал Роберта Левандовского из Польши, который в квалификации на мировое первенство 2018 года в России также забил 16 голов.
Бывший полузащитник сборной Ирана Карим Багери является рекордсменом по количеству голов, забитых в рамках одного отборочного турнира к чемпионату мира. В квалификации на мировое первенство 1998 года он отметился 19 голами.
Сборная Норвегии впервые за 28 лет завоевала путевку на чемпионат мира. Норвежцы заняли первое место в отборочной группе с командами Италии, Израиля, Молдавии и Эстонии.
Saiga-спринтер
Сейчас групп стало больше, и матчей, вестимо - меньше.
17.11.2025
Saiga-спринтер
Норвегия - самая спортивная страна Мира.
17.11.2025
Saiga-спринтер
Вопрос не правильный. Сколько заьбьет Холанн в ворота сборной России за 20 игровых минут .. один, три или пять? (нужное подчеркнуть).
17.11.2025
Фирсыч
Зачем? Выйдут из группы, сразу начнут писать, мол астматики, допингисты...
17.11.2025
Dim7111
Сколько бы голов Холанн забил за два матча Сбррной России?
17.11.2025
Фирсыч
Холлан на селёдку не похож.
17.11.2025
GiantTemo1
Вообще-то, всё наоборот: тогда были группы из 6 команд и Левандовски забил 16 голов в 10 матчах, а Холанн (или Хааланд, как он сам себя зовёт) провёл на две игры меньше.
17.11.2025
andy1962
приговор скуадре адзурре. Если уж какие-то селедки их обогнали, дальше падать некуда.
17.11.2025
Adminni
А количество матчей такое же как у Лёвы? Сейчас рекорды бьются, но турниры то раздули, количество матчей увеличилось. Нужно здраво оценивать рекорды
17.11.2025
инок
Холанн, как нападающий отлично знает своё дело - забивать важные голы! Ждем выхода сборной Норвегии из группы..
17.11.2025