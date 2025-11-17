Холанн повторил рекорд по голам на отборочном турнире чемпионата мира в Европе

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн повторил рекорд по числу голов в отборочном турнире чемпионата мира среди европейских команд.

В последнем матче группового этапа против Италии (4:1) Холанн забил два мяча, записав на свой счет 16 гол. Футболист догнал Роберта Левандовского из Польши, который в квалификации на мировое первенство 2018 года в России также забил 16 голов.

Бывший полузащитник сборной Ирана Карим Багери является рекордсменом по количеству голов, забитых в рамках одного отборочного турнира к чемпионату мира. В квалификации на мировое первенство 1998 года он отметился 19 голами.

Сборная Норвегии впервые за 28 лет завоевала путевку на чемпионат мира. Норвежцы заняли первое место в отборочной группе с командами Италии, Израиля, Молдавии и Эстонии.