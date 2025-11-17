Видео
ЧМ по футболу 2026.
ЧМ-2026

17 ноября, 10:36

Холанн повторил рекорд по голам на отборочном турнире чемпионата мира в Европе

Анастасия Пилипенко

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн повторил рекорд по числу голов в отборочном турнире чемпионата мира среди европейских команд.

В последнем матче группового этапа против Италии (4:1) Холанн забил два мяча, записав на свой счет 16 гол. Футболист догнал Роберта Левандовского из Польши, который в квалификации на мировое первенство 2018 года в России также забил 16 голов.

Бывший полузащитник сборной Ирана Карим Багери является рекордсменом по количеству голов, забитых в рамках одного отборочного турнира к чемпионату мира. В квалификации на мировое первенство 1998 года он отметился 19 голами.

Сборная Норвегии впервые за 28 лет завоевала путевку на чемпионат мира. Норвежцы заняли первое место в отборочной группе с командами Италии, Израиля, Молдавии и Эстонии.

10

  • Saiga-спринтер

    Сейчас групп стало больше, и матчей, вестимо - меньше.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Норвегия - самая спортивная страна Мира.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Вопрос не правильный. Сколько заьбьет Холанн в ворота сборной России за 20 игровых минут .. один, три или пять? (нужное подчеркнуть).

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Зачем? Выйдут из группы, сразу начнут писать, мол астматики, допингисты...

    17.11.2025

  • Dim7111

    Сколько бы голов Холанн забил за два матча Сбррной России?

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Холлан на селёдку не похож.

    17.11.2025

  • GiantTemo1

    Вообще-то, всё наоборот: тогда были группы из 6 команд и Левандовски забил 16 голов в 10 матчах, а Холанн (или Хааланд, как он сам себя зовёт) провёл на две игры меньше.

    17.11.2025

  • andy1962

    приговор скуадре адзурре. Если уж какие-то селедки их обогнали, дальше падать некуда.

    17.11.2025

  • Adminni

    А количество матчей такое же как у Лёвы? Сейчас рекорды бьются, но турниры то раздули, количество матчей увеличилось. Нужно здраво оценивать рекорды

    17.11.2025

  • инок

    Холанн, как нападающий отлично знает своё дело - забивать важные голы! Ждем выхода сборной Норвегии из группы..

    17.11.2025

    Эрлинг Холанн
    Футбол
    Сборная Норвегии по футболу
