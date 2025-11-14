Хорватия и Фарерские острова встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 14 ноября. Игра на стадионе «Руевица» в Риеке (Хорватия) начинается в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

14 ноября, 22:45. HNK Rijeka Stadium (Риека)

Матч Хорватия — Фарерские острова в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Хорватия — Фарерские острова в матч-центре сайта «СЭ»

Хорватия и Фарерские острова в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Чехией, Черногорией и Гибралтаром. Хорваты провели 6 матчей и с 16 очками занимают первое место в группе. У фарерцев — 0 очков и пятая строчка после 6 игр.