Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

14 ноября, 20:15

Хорватия — Фарерские острова: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Хорватия и Фарерские острова сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 14 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Хорватия и Фарерские острова встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 14 ноября. Игра на стадионе «Руевица» в Риеке (Хорватия) начинается в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
14 ноября, 22:45. HNK Rijeka Stadium (Риека)
Хорватия
3:1
Фарерские острова

Матч Хорватия — Фарерские острова в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Хорватия — Фарерские острова в матч-центре сайта «СЭ»

Хорватия и Фарерские острова в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Чехией, Черногорией и Гибралтаром. Хорваты провели 6 матчей и с 16 очками занимают первое место в группе. У фарерцев — 0 очков и пятая строчка после 6 игр.

Сборная Фарерских островов по футболу
Сборная Хорватии по футболу
