Сборная Ирака обыграла ОАЭ и вышла в межконтинентальные стыки ЧМ-2026

18 ноября, 21:28
Сборная Ирака на своем поле победила ОАЭ в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Меме (66-я минута) и Амира Аль-Аммари (с пенальти, 90+17-я). Единственный гол гостей на 52-й минуте забил Кайо Лукас.
Сборная Ирака вышла в межконтинентальные стыки за место на чемпионате мира.
18.11.2025
36
По правилам плей офф НХЛ
18.11.2025
mayorsgb
Ну в Катаре на ЧМ были и 90+20 минут И более. Так что это еще не долго играли )))
18.11.2025
36
90+17 минута
18.11.2025