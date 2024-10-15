Сборная Ирана победила Катар в квалификации ЧМ-2026, Азмун и Мохеби оформили по дублю

Сегодня, 21:02
Сборная Ирана в матче квалификационного турнира чемпионата мира-2026 дома обыграла Катар со счетом 4:1.
В составе хозяев по дублю оформили Сердар Азмун и Мохаммад Мохеби, выступающий за «Ростов». У катарцев отличился Альмоэс Али.
В других матчах дня Иордания разгромила Оман (4:0), Палестина сыграла вничью с Кувейтом (2:2).
Иран с 10 очками занимает первое место в группе A, Катар с 4 очками — на четвертой строчке. В следующем матче иранцы 14 ноября сыграют с Северной Кореей, катарцы в этот же день примут Узбекистан.