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Сегодня, 21:02

Сборная Ирана победила Катар в квалификации ЧМ-2026, Азмун и Мохеби оформили по дублю

Сергей Разин
корреспондент
Мохаммад Мохеби в матче Иран — Катар (4:1).
Фото Reuters
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Сборная Ирана в матче квалификационного турнира чемпионата мира-2026 дома обыграла Катар со счетом 4:1.

В составе хозяев по дублю оформили Сердар Азмун и Мохаммад Мохеби, выступающий за «Ростов». У катарцев отличился Альмоэс Али.

В других матчах дня Иордания разгромила Оман (4:0), Палестина сыграла вничью с Кувейтом (2:2).

Иран с 10 очками занимает первое место в группе A, Катар с 4 очками — на четвертой строчке. В следующем матче иранцы 14 ноября сыграют с Северной Кореей, катарцы в этот же день примут Узбекистан.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
15 окт, 19:00. ()
Иран
4:1
Катар
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B
15 окт, 19:00. ()
Иордания
4:0
Оман
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B
15 окт, 19:00. ()
Палестина
2:2
Кувейт

Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная Катара по футболу

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