Роналду получил красную карточку в матче с Ирландией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил красную карточку в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Ирландии.

На 61-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу ирландцев 40-летний португалец ударил локтем защитника Дара О'Ши. Ирландский футболист в штрафной прихватил Криштиану, на что тот резко отреагировал и нанес удар сопернику. После просмотра повтора судья показал Роналду красную карточку.

За несколько минут до удаления Роналду отреагировал на троллинг одного из болельщиков сборной Ирландии, который показывал, как вытирает глаза от слез. Покидая поле после удаления, Криштиану показал трибунам большой палец вверх.