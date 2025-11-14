Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
14 ноября, 00:10

Роналду получил красную карточку в матче с Ирландией

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил красную карточку в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Ирландии.

На 61-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу ирландцев 40-летний португалец ударил локтем защитника Дара О'Ши. Ирландский футболист в штрафной прихватил Криштиану, на что тот резко отреагировал и нанес удар сопернику. После просмотра повтора судья показал Роналду красную карточку.

За несколько минут до удаления Роналду отреагировал на троллинг одного из болельщиков сборной Ирландии, который показывал, как вытирает глаза от слез. Покидая поле после удаления, Криштиану показал трибунам большой палец вверх.

2

  • Bes10

    Чисто пидровское движуха

    14.11.2025

  • hant64

    "Молодец", бриолиновый - вместо того, чтобы повести команду к камбэку, он оставил товарищей отдуваться вдесятером.

    14.11.2025

    Криштиану Роналду
    Футбол
    Сборная Португалии по футболу
