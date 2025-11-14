Судейство
14 ноября, 00:59
На 61-й минуте отборочного матча ЧМ-2026 Ирландия — Португалия судья Гленн Нюберг после вмешательства видеоассистентов Пола ван Букела и Рихарда Мартенса и просмотра повторов принял верное решение: он отменил желтую карточку, показанную ранее Криштиану Роналду, заменил ее на красную и удалил португальца.
Капитан сборной Португалии потерял самообладание, проявил агрессию к сопернику и умышленно ударил его рукой. Ирландец Дара О'Ши после удара оказался на газоне. Шведский арбитр поначалу слишком мягко оценил фол Криштиану, но затем верно отреагировал на ВАР-вмешательство. Роналду нередко прощали нервные срывы в различных ситуациях, но тут судьи проявили принципиальность.
Несдержанность капитана может стоить ему двух матчей дисквалификации. То есть он рискует пропустить не только заключительную игру в группе F с Арменией, но и первую встречу чемпионата мира. В любом случае он будет автоматически отстранен на один матч, а его дальнейшая судьба зависит от решения дисциплинарного комитета.
hant64
Исправь хоть фамилию Марадоны, ну позор же её с двумя ошибками писать.
15.11.2025
Thomas
:joy::rofl::sweat_smile:
14.11.2025
Slim Tallers
Один матч и пропустит,таких отмашек полно. А агрессия в головах у С-Э. Они на Месси дрочат.
14.11.2025
Симон Вирсаладзе
Тебе тоже. Хотя б в чём-то ты равен Роналду.
14.11.2025
Симон Вирсаладзе
Бобров, сидите в своём болоте, куда Вы лезете ))
14.11.2025
h r
14.11.2025
igor1972
Паскудный поступок, надо жёстко наказать пижона за такое хамство...
14.11.2025
blue-white!
Не пидарок он, а обычный нарцисс...
14.11.2025
blue-white!
Зачем его вообще вызывают в сборную? Да, легенда, один из лучших на равне с Пеле, Эйсебио, Мародонной, Месси. Ну ёлый палый, ему уже 40, прошло его время. В СА он ещё может забивать в пустые ворота и с пенальти, но сборная это иной уровень. Ну а то что он сделал в матче с "эльцами" показывает, что ему корона совсем мозг сдавила...
14.11.2025
winvem
Паскудная была отмашка. И поведение после неё Но в итоге фаны Ирландии кайфанули
14.11.2025
winvem
Если на три матча дисквалифицируют, то у Португалии появится шанс пройти группу
14.11.2025
Saiga-спринтер
Баз этого бриолиного игрули только для себя, португальцам будет гораздо проше добиваться нужных результатов.
14.11.2025
Рабинеришко
ты не судья, не?
14.11.2025
_Mike N_
не быть этому престарелому педарку Рональдо чемпионом мира !
14.11.2025
Saiga-спринтер
Дилетантсво. Фол последней надежды равен якобы "ПРЯМОЙ??" красной карточки. Но за что такому нарушителю Правил игры в футбол пропускать 2 (два) матча?
14.11.2025
ЗГ из БАНИ
Норм,Криш грамотно откосил от ненужных игр,главное,чтоб не больше чем на 2!)
14.11.2025
Anton Kovalev
Возможно, для того и удалялся, чтобы законно откосить от ненужного матча с Арменией- не дай Бог, какой дурак по ногам врежет или на ровном месте какие-нибудь кресты повредит… А вообще- было бы логично, если бы ПРЯМАЯ красная автоматом стоила не одну игру, а две. Все-таки, это уже очень грубое нарушение
14.11.2025
berzulemic
старые кумиры уходят в даль . теперь судьи дрочат на имя Ламин Ямаль)
14.11.2025