Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

14 ноября, 00:59

Ирландия — Португалия: судья правильно удалил Роналду за агрессию. Сколько матчей он пропустит?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

На 61-й минуте отборочного матча ЧМ-2026 Ирландия — Португалия судья Гленн Нюберг после вмешательства видеоассистентов Пола ван Букела и Рихарда Мартенса и просмотра повторов принял верное решение: он отменил желтую карточку, показанную ранее Криштиану Роналду, заменил ее на красную и удалил португальца.

Капитан сборной Португалии потерял самообладание, проявил агрессию к сопернику и умышленно ударил его рукой. Ирландец Дара О'Ши после удара оказался на газоне. Шведский арбитр поначалу слишком мягко оценил фол Криштиану, но затем верно отреагировал на ВАР-вмешательство. Роналду нередко прощали нервные срывы в различных ситуациях, но тут судьи проявили принципиальность.

Несдержанность капитана может стоить ему двух матчей дисквалификации. То есть он рискует пропустить не только заключительную игру в группе F с Арменией, но и первую встречу чемпионата мира. В любом случае он будет автоматически отстранен на один матч, а его дальнейшая судьба зависит от решения дисциплинарного комитета.

18

  • hant64

    Исправь хоть фамилию Марадоны, ну позор же её с двумя ошибками писать.

    15.11.2025

  • Thomas

    :joy::rofl::sweat_smile:

    14.11.2025

  • Slim Tallers

    Один матч и пропустит,таких отмашек полно. А агрессия в головах у С-Э. Они на Месси дрочат.

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Тебе тоже. Хотя б в чём-то ты равен Роналду.

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Бобров, сидите в своём болоте, куда Вы лезете ))

    14.11.2025

  • h r

    Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    14.11.2025

  • igor1972

    Паскудный поступок, надо жёстко наказать пижона за такое хамство...

    14.11.2025

  • blue-white!

    Не пидарок он, а обычный нарцисс...

    14.11.2025

  • blue-white!

    Зачем его вообще вызывают в сборную? Да, легенда, один из лучших на равне с Пеле, Эйсебио, Мародонной, Месси. Ну ёлый палый, ему уже 40, прошло его время. В СА он ещё может забивать в пустые ворота и с пенальти, но сборная это иной уровень. Ну а то что он сделал в матче с "эльцами" показывает, что ему корона совсем мозг сдавила...

    14.11.2025

  • winvem

    Паскудная была отмашка. И поведение после неё Но в итоге фаны Ирландии кайфанули

    14.11.2025

  • winvem

    Если на три матча дисквалифицируют, то у Португалии появится шанс пройти группу

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Баз этого бриолиного игрули только для себя, португальцам будет гораздо проше добиваться нужных результатов.

    14.11.2025

  • Рабинеришко

    ты не судья, не?

    14.11.2025

  • _Mike N_

    не быть этому престарелому педарку Рональдо чемпионом мира !

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетантсво. Фол последней надежды равен якобы "ПРЯМОЙ??" красной карточки. Но за что такому нарушителю Правил игры в футбол пропускать 2 (два) матча?

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Норм,Криш грамотно откосил от ненужных игр,главное,чтоб не больше чем на 2!)

    14.11.2025

  • Anton Kovalev

    Возможно, для того и удалялся, чтобы законно откосить от ненужного матча с Арменией- не дай Бог, какой дурак по ногам врежет или на ровном месте какие-нибудь кресты повредит… А вообще- было бы логично, если бы ПРЯМАЯ красная автоматом стоила не одну игру, а две. Все-таки, это уже очень грубое нарушение

    14.11.2025

  • berzulemic

    старые кумиры уходят в даль . теперь судьи дрочат на имя Ламин Ямаль)

    14.11.2025

    Криштиану Роналду
    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Ирландии по футболу
    Сборная Португалии по футболу
