Португалия проиграла Ирландии, Роналду был удален за удар локтем

Сборная Португалии на выезде проиграла Ирландии в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2026 — 0:2. Дубль в первом тайме оформил Трой Парротт. Форвард гостей Криштиану Роналду во второй половине получил прямую красную карточку за удар локтем защитника Дары О'Ши. Португалия с 10 очками после 5 матчей лидирует в таблице группы F. Далее идут Венгрия (8), Ирландия (7) и Армения (3). ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

13 ноября, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)

