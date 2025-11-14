Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

14 ноября, 00:42

Португалия проиграла Ирландии, Роналду был удален за удар локтем

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Сборная Португалии на выезде проиграла Ирландии в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2026 — 0:2.

Дубль в первом тайме оформил Трой Парротт. Форвард гостей Криштиану Роналду во второй половине получил прямую красную карточку за удар локтем защитника Дары О'Ши.

Португалия с 10 очками после 5 матчей лидирует в таблице группы F. Далее идут Венгрия (8), Ирландия (7) и Армения (3).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
13 ноября, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
2:0
Португалия
23

  • rashton22

    точно озабоченнвй . или прыщавый дрочер или поосто дурак.как такое писать взрослому нормальному человеку?

    14.11.2025

  • h r

    Прогнoзы футбольных матчей infostavki.ru

    14.11.2025

  • Док

    Не для отморозков, свихнувшихся на педерастии, а только для тумкающих за футбол: неужели в Португалии не понимают, что 40-летний дед реально тормозит интереснейшую команду? Причем тормозит не только ментально, психологически, но и чисто по футбольному? Даже титул они завоевали 10 лет назад в первую очередь благодаря тому, что капитан травмировался - остальные игроки раскрепостились, раскрылись, перестали искать на поле только одного человека и на равных заиграли с хозяевами...

    14.11.2025

  • RobertH

    Никто почему - то не помнит, когда Роналду забивал, а остальные нет. Количество грязи, льющееся на этого человека, запредельно. Но дебилы не понимают, что этим они марают только себя, показывая свою ущербность. Португалия обязательно обыграет Армению и поедет на чемпионат. Вчера просто не шло. Не настроились. А айриши отдали всё. Заруба с венграми - шанс попасть в стыки. У венгров тоже. Это будет интересно. У Роналду не пошло, а что ж остальные не забивали?

    14.11.2025

  • RobertH

    Как же много гомосятины развелось на сайте...

    14.11.2025

  • RobertH

    Что же мне мешает написать, что ты пассивная лесби? Правильно. Мешает то, что ты мне не знакома, а писать гадости о людях, которых не знаешь лично, это признак ментальной деградации. Ответ, ясное дело, будет адекватным уровню:sunglasses:

    14.11.2025

  • Jacky_Dnepr

    Сам ты педар!)

    14.11.2025

  • Иванова Кира

    Усынови или от суррогатной матери закажи, и у тебя будут)) Нашёл воспитателя, тоже как фирсуч и серька в ноль долбишься по таким?)):joy::rofl:

    14.11.2025

  • Иванова Кира

    Ну и рожа у этого гея)) Как там криш говорил, что он знойный красавчик мужчинка, мечта пидорасов)) Да ещё с мильярдом)):joy::rofl::moneybag: Надеюсь что ирландцы подарили кристинке килт в горошек и волынку чтобы он под её звуки плакал...

    14.11.2025

  • Иньес Андреста

    Играли вдесятером, остались вдесятером

    14.11.2025

  • Вася Сидоров

    Это сплавконтора. Против восточноевропейской команды, страны, выступающей против коллективного запада.

    14.11.2025

  • Berkut-7

    У ПОртугалии состав будь здоров , как они умудрились так слиться ...хотя это же ПОртугалия, они по своей традиции не умеют выигрывать нужные им матчи .

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Бриолина не только освистали .. но и опустили ... до уровня ярмарочного клоуна

    14.11.2025

  • DaviT MosKv

    сколько же должно быть желчи, чтобы глубокой ночью даже такую ерунду писать?

    14.11.2025

  • berzulemic

    у этого пдарка 5 детей на воспитании. ты то хоть одного воспитал?

    14.11.2025

  • _Mike N_

    Кто обидел педарка Рональдо ? Он же плакать будет и арабам жаловаться !:laughing::laughing::laughing:

    14.11.2025

  • Секир-башка

    Приятно за Ирландию, так как давно не радовали.

    14.11.2025

  • Bes10

    Но за ярд придется не только у шейха, но даже у ишака шейха:cry::cry::cry:

    14.11.2025

  • Bes10

    Шлюха Кристина сосет и плачет. Никогда не достичь величия Лео, остается только сосать у шейха за ярд

    14.11.2025

  • Gordon

    Это просто праздник какой-то! (с) :)

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Криштиану Роналду
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Ирландии по футболу
    Сборная Португалии по футболу
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя