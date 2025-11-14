Португалия проиграла Ирландии, Роналду был удален за удар локтем

14 ноября, 00:42
Сборная Португалии на выезде проиграла Ирландии в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2026 — 0:2.
Дубль в первом тайме оформил Трой Парротт. Форвард гостей Криштиану Роналду во второй половине получил прямую красную карточку за удар локтем защитника Дары О'Ши.
Португалия с 10 очками после 5 матчей лидирует в таблице группы F. Далее идут Венгрия (8), Ирландия (7) и Армения (3).
14.11.2025
14.11.2025
Не для отморозков, свихнувшихся на педерастии, а только для тумкающих за футбол: неужели в Португалии не понимают, что 40-летний дед реально тормозит интереснейшую команду? Причем тормозит не только ментально, психологически, но и чисто по футбольному? Даже титул они завоевали 10 лет назад в первую очередь благодаря тому, что капитан травмировался - остальные игроки раскрепостились, раскрылись, перестали искать на поле только одного человека и на равных заиграли с хозяевами...
14.11.2025
Никто почему - то не помнит, когда Роналду забивал, а остальные нет. Количество грязи, льющееся на этого человека, запредельно. Но дебилы не понимают, что этим они марают только себя, показывая свою ущербность. Португалия обязательно обыграет Армению и поедет на чемпионат. Вчера просто не шло. Не настроились. А айриши отдали всё. Заруба с венграми - шанс попасть в стыки. У венгров тоже. Это будет интересно. У Роналду не пошло, а что ж остальные не забивали?
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
Играли вдесятером, остались вдесятером
14.11.2025
14.11.2025
У ПОртугалии состав будь здоров , как они умудрились так слиться ...хотя это же ПОртугалия, они по своей традиции не умеют выигрывать нужные им матчи .
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
Приятно за Ирландию, так как давно не радовали.
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025