Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

18 ноября, 20:45

Испания — Турция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Испания и Турция сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Испания примет Турцию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 18 ноября. Игра на стадионе «Ла Картуха» в Севилье (Испания) начнется в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
18 ноября, 22:45. Estadio La Cartuja (Севилья)
Испания
2:2
Турция

Матч Испания — Турция в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Испания — Турция в матч-центре сайта «СЭ».

Испания и Турция в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Грузией и Болгарией. За пять туров испанцы набрали 15 очков и занимают первое место в группе, у турецкой команды 12 очков и вторая строчка.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Турции по футболу
