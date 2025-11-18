Сегодня, 09:45
Сборные Испании и Турции встретятся в матче отбора чемпионата мира во вторник, 17 ноября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры Испания — Турция можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке. Сервис также проведет перекличку матчей игрового дня европейского отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).
Предыдущая встреча сборных завершилась победой испанцев со счетом 6:0. Перед последним туром у Испании 15 очков (разница мячей 19-0), у Турции 12 очков (разница мячей 15-10).