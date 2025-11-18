Источник: РФС хочет провести турнир для сборных, не отобравшихся на чемпионат мира-2026

Российский футбольный союз (РФС) разрабатывает идею проведения турнира с участием сборных, которые не вышли на чемпионат мира 2026 года, сообщает 365scores. По информации источника, РФС таким образом рассчитывает добиться отмены санкций со стороны ФИФА. Планируется, что этот турнир будет проходить параллельно с чемпионатом мира-2026, который состоится на территории трех стран: США, Канады и Мексики. В число участников могут войти национальные команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

arno11 Демократической Республики Конго не будет. Зато другие демократии, ну например Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократическая Федеративная Республика Эфиопия точно примут приглашение. Пригласят ли тяжеловесов Нигерию, Камерун, Перу, Чили, Венесуэлу, Сербию, Венгрию, Грецию? Смотря какие у организаторов планы. Точно будут те, что по "братской" квоте Куба, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кстати и Никарагуа сейчас прилично играет. Вообщем 24 приличные команды наберут без проблем. 19.11.2025

КирпичИнвест Чтбы прорабатывать подобные идеи альтернативных турниров, надо сначала получить одобрение ФИФА, а его хрен дадут, поскольку этот турнир сразу перетянет часть зрительской аудитории. В первую очередь китайской. А аудитория - это деньги, которые потеряют и рекламщики, и ФИФА, и пиндосы. --- Дебилы, ^ля! 18.11.2025

андрей андреев этому точно не бывать. ФИФА не допустит 18.11.2025

