Норвегия разгромила Италию и сыграет на ЧМ-2026, Израиль победил Молдову

Сегодня, 00:41
Сборная Италии проиграла Норвегии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:4.
У хозяев единственный гол забил нападающий Франческо Эспозито, у гостей отличились форварды Эрлинг Холанн (дубль), Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен.
Италия заняла второе место в таблице группы I (18 очков после 8 матчей) и сыграет в стыковых матчах. Норвегия расположилась на первом месте (24 очка после 8 игр).
В параллельном матче в группе I Израиль разгромил Молдавию — 4:1. Игра прошла в Кишиневе.
За Израиль забили нападающий Дор Тургеман, защитник Рой Ревиво (дубль) и полузащитник Элиэль Перец, за Молдавию — форвард Йон Николаэску. С 18-й минуты Молдавия играла в меньшинстве после удаления полузащитника Серджиу Перциуны.
Израиль занял третье место в группе I (12 очков после 8 матчей), Молдавия — последнее (1 очко).
Marty Friedman
там типа война закончилась, террористов рас#ячили...
17.11.2025
igor1972
И в гостях и дома макаронников порвали. Очень интересно посмотреть, что на ЧМ Норвегия покажет..
17.11.2025
Фирсыч
Вот именно, типа...
17.11.2025
Sergey Markelov
Гаттузо крут, уже писали?
17.11.2025
shpasic
их уже Рабинер сглазил
17.11.2025
Андрей
От такой Норвегии, любая команда может влететь.
17.11.2025
Андрей
Норвегия мощная команда, жару задаст ещё на ЧМ. Ничего удивительного в результате матча.
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
Не, там шведы вообще мёртвые
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
На Украину они точно не попадают. Насчёт Турции не помню.
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
В Пальюку, помню, как-то банку с червями кинули )
17.11.2025
Saiga-спринтер
Пан, то гетры были не фартовой фирмы у Италии.
17.11.2025
Человек23
да , были времена , когда одни тиффози с верхнего яруса сбросили мопед !)))) а сам я помню видел а трансляции помоему миланские размотали пожарный шланг и прливали всех на трибуне)))) это было в 90-е
17.11.2025
Леоныч
Неужели норвежцы настолько сильны?? Или итальянцы совсем в кризисе? И что теперь делать итальянскому Карпину - это Вам не 0:2 в ничего не значащем матче....Вообще, с норвежцами становится совсем интересно - особенно на фоне провала традиционно более сильных шведов....Хотя, не удивлюсь, если итальянцы пробьются через стыки и, в конце концов, на ЧМ окажутся выше норвежцев- они умеют вот так, со скрипом.... Но не хотелось бы.
17.11.2025
Так Надо
Лошате ми контаре!))
17.11.2025
Пан Юзеф
Ооо! Вот она причина поражения Италии! Не хватило болельщицкой страсти!
17.11.2025
Олег Каноков
Это даже не фиаско сборной Италии,это,как говорится,жидко навалили в штаны.
17.11.2025
Пан Юзеф
Итальянцы были близки к победе 9:0. Но не повезло. Немного.
17.11.2025
555 555
Апенинские кретины...
17.11.2025
555 555
Карма тут не причём. Всё что связанно в Италии с футболом в глубоком кризисе. Понапродовали клубы не пойми кому,а те в свою очередь поивозят не пойми кого,вот и результат.
17.11.2025
Бен Ричардс
В рейтинге ФИФА на сегодня Италия - 9-я, Норвегия 29-я, Россия -30-я. Серьезно ?!:rofl:
17.11.2025
555 555
Они уже третий раз подряд дают маху и всё больше обростают дерьмом,вместо того чтобы отмыться. Итальянский футбол,итальянская сборная и итальянские клубы в глубоком кризисе. Или поуши в дерьме.
17.11.2025
treider
Матерации испортил карму тальяшек?))
17.11.2025
Футболист Сапогов
А в это время сборная Кюрасао(даже не знаю как пишется правильно) со старичком Адвокатом может попасть на ЧМ)))
17.11.2025
Mv Mv
а Турки с украинцами?
17.11.2025
Mv Mv
нигерия откровенно слабо играла. Чудом дожили до пенальти
17.11.2025
Diman_madridista
Холланн и Мбемба рулят!! Красиво, образцово нагнули итальяшек с их тренером-недоделком. Браво, брависсимо, Норвегия!! Шансель Мбемба забил победный на 90+1 Камеруну, и решающий пенальти Нигерии. Вперед, ДР Конго!
17.11.2025
freak
Просто деклассировали….
17.11.2025
Lars Berger
Израиль - вонючее гомно.
17.11.2025
Berkut-7
Посмотрел первый тайм Италия-Норвегия...ощущение, что картинка буд-то из 90ых годов, итальянцам пора что-то делать со своими стадионами , слишком всё отстало выглядит и болеют как-то тихо, а если точнее то никак , где итальянская страсть на трибунах? может конечно изначальная обреченность матча ввела в какое-то уныние болел неа трибунах , но мне кажется что они давно перестали болеть, приходят словно в кинотеатр.
17.11.2025
sergei-pr1984
Вот почему Израиль не отстранен у них же типа война
17.11.2025
marz
Италия сейчас, пожалуй, самая слабая команда из всех, попавших в стыки. И это как-то печально.
17.11.2025
TORO
Гаттузо, как там с 9-0 ?) Никогда не говори никогда, да?) В самом деле) Ещё несколько лет назад счёт 4-1 в таком матче, но в пользу Италии, никого бы не удивил, но теперь на месте Италия Норвегия с великим и ужасным Эрлином) 24 очка из 24 ! Просто браво! Вот за кого я буду "болеть" на ЧМ!
17.11.2025
Секир-башка
Вот это макаронники дали маху. От такого еще долго отмываться придется. Рад за Холанна и команду.
17.11.2025
Павел Леонидович
Если бы году в 2010 кто-бы сказал, что такое с Италией будет, ему бы не поверили. Ну добыли себе приключение в виде стыков. Хотя, там только ирландцы могут крови попортить только. Все в руках Дженаро.
17.11.2025
SuperDennis
Домашний разгром от Холанна и компании... Вот и вся Италия! В стыки!
17.11.2025