Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:41

Норвегия разгромила Италию и сыграет на ЧМ-2026, Израиль победил Молдову

Павел Лопатко
Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

Сборная Италии проиграла Норвегии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:4.

У хозяев единственный гол забил нападающий Франческо Эспозито, у гостей отличились форварды Эрлинг Холанн (дубль), Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен.

Италия заняла второе место в таблице группы I (18 очков после 8 матчей) и сыграет в стыковых матчах. Норвегия расположилась на первом месте (24 очка после 8 игр).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:4
Норвегия

В параллельном матче в группе I Израиль разгромил Молдавию — 4:1. Игра прошла в Кишиневе.

За Израиль забили нападающий Дор Тургеман, защитник Рой Ревиво (дубль) и полузащитник Элиэль Перец, за Молдавию — форвард Йон Николаэску. С 18-й минуты Молдавия играла в меньшинстве после удаления полузащитника Серджиу Перциуны.

Израиль занял третье место в группе I (12 очков после 8 матчей), Молдавия — последнее (1 очко).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Zimbru (Кишинев)
Израиль
4:1
Молдавия

35

  • Marty Friedman

    там типа война закончилась, террористов рас#ячили...

    17.11.2025

  • igor1972

    И в гостях и дома макаронников порвали. Очень интересно посмотреть, что на ЧМ Норвегия покажет..

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Вот именно, типа...

    17.11.2025

  • Sergey Markelov

    Гаттузо крут, уже писали?

    17.11.2025

  • shpasic

    их уже Рабинер сглазил

    17.11.2025

  • Андрей

    От такой Норвегии, любая команда может влететь.

    17.11.2025

  • Андрей

    Норвегия мощная команда, жару задаст ещё на ЧМ. Ничего удивительного в результате матча.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Не, там шведы вообще мёртвые

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    На Украину они точно не попадают. Насчёт Турции не помню.

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    В Пальюку, помню, как-то банку с червями кинули )

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пан, то гетры были не фартовой фирмы у Италии.

    17.11.2025

  • Человек23

    да , были времена , когда одни тиффози с верхнего яруса сбросили мопед !)))) а сам я помню видел а трансляции помоему миланские размотали пожарный шланг и прливали всех на трибуне)))) это было в 90-е

    17.11.2025

  • Леоныч

    Неужели норвежцы настолько сильны?? Или итальянцы совсем в кризисе? И что теперь делать итальянскому Карпину - это Вам не 0:2 в ничего не значащем матче....Вообще, с норвежцами становится совсем интересно - особенно на фоне провала традиционно более сильных шведов....Хотя, не удивлюсь, если итальянцы пробьются через стыки и, в конце концов, на ЧМ окажутся выше норвежцев- они умеют вот так, со скрипом.... Но не хотелось бы.

    17.11.2025

  • Так Надо

    Лошате ми контаре!))

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ооо! Вот она причина поражения Италии! Не хватило болельщицкой страсти!

    17.11.2025

  • Олег Каноков

    Это даже не фиаско сборной Италии,это,как говорится,жидко навалили в штаны.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Итальянцы были близки к победе 9:0. Но не повезло. Немного.

    17.11.2025

  • 555 555

    Апенинские кретины...

    17.11.2025

  • 555 555

    Карма тут не причём. Всё что связанно в Италии с футболом в глубоком кризисе. Понапродовали клубы не пойми кому,а те в свою очередь поивозят не пойми кого,вот и результат.

    17.11.2025

  • Бен Ричардс

    В рейтинге ФИФА на сегодня Италия - 9-я, Норвегия 29-я, Россия -30-я. Серьезно ?!:rofl:

    17.11.2025

  • 555 555

    Они уже третий раз подряд дают маху и всё больше обростают дерьмом,вместо того чтобы отмыться. Итальянский футбол,итальянская сборная и итальянские клубы в глубоком кризисе. Или поуши в дерьме.

    17.11.2025

  • treider

    Матерации испортил карму тальяшек?))

    17.11.2025

  • Футболист Сапогов

    А в это время сборная Кюрасао(даже не знаю как пишется правильно) со старичком Адвокатом может попасть на ЧМ)))

    17.11.2025

  • Mv Mv

    а Турки с украинцами?

    17.11.2025

  • Mv Mv

    нигерия откровенно слабо играла. Чудом дожили до пенальти

    17.11.2025

  • Diman_madridista

    Холланн и Мбемба рулят!! Красиво, образцово нагнули итальяшек с их тренером-недоделком. Браво, брависсимо, Норвегия!! Шансель Мбемба забил победный на 90+1 Камеруну, и решающий пенальти Нигерии. Вперед, ДР Конго!

    17.11.2025

  • freak

    Просто деклассировали….

    17.11.2025

  • Lars Berger

    Израиль - вонючее гомно.

    17.11.2025

  • Berkut-7

    Посмотрел первый тайм Италия-Норвегия...ощущение, что картинка буд-то из 90ых годов, итальянцам пора что-то делать со своими стадионами , слишком всё отстало выглядит и болеют как-то тихо, а если точнее то никак , где итальянская страсть на трибунах? может конечно изначальная обреченность матча ввела в какое-то уныние болел неа трибунах , но мне кажется что они давно перестали болеть, приходят словно в кинотеатр.

    17.11.2025

  • sergei-pr1984

    Вот почему Израиль не отстранен у них же типа война

    17.11.2025

  • marz

    Италия сейчас, пожалуй, самая слабая команда из всех, попавших в стыки. И это как-то печально.

    17.11.2025

  • TORO

    Гаттузо, как там с 9-0 ?) Никогда не говори никогда, да?) В самом деле) Ещё несколько лет назад счёт 4-1 в таком матче, но в пользу Италии, никого бы не удивил, но теперь на месте Италия Норвегия с великим и ужасным Эрлином) 24 очка из 24 ! Просто браво! Вот за кого я буду "болеть" на ЧМ!

    17.11.2025

  • Секир-башка

    Вот это макаронники дали маху. От такого еще долго отмываться придется. Рад за Холанна и команду.

    17.11.2025

  • Павел Леонидович

    Если бы году в 2010 кто-бы сказал, что такое с Италией будет, ему бы не поверили. Ну добыли себе приключение в виде стыков. Хотя, там только ирландцы могут крови попортить только. Все в руках Дженаро.

    17.11.2025

  • SuperDennis

    Домашний разгром от Холанна и компании... Вот и вся Италия! В стыки!

    17.11.2025

    Эрлинг Холанн
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Израиля по футболу
    Сборная Италии по футболу
    Сборная Молдавии по футболу
    Сборная Норвегии по футболу
