Норвегия разгромила Италию и сыграет на ЧМ-2026, Израиль победил Молдову

Сборная Италии проиграла Норвегии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:4. У хозяев единственный гол забил нападающий Франческо Эспозито, у гостей отличились форварды Эрлинг Холанн (дубль), Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен. Италия заняла второе место в таблице группы I (18 очков после 8 матчей) и сыграет в стыковых матчах. Норвегия расположилась на первом месте (24 очка после 8 игр). ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан) В параллельном матче в группе I Израиль разгромил Молдавию — 4:1. Игра прошла в Кишиневе. За Израиль забили нападающий Дор Тургеман, защитник Рой Ревиво (дубль) и полузащитник Элиэль Перец, за Молдавию — форвард Йон Николаэску. С 18-й минуты Молдавия играла в меньшинстве после удаления полузащитника Серджиу Перциуны. Израиль занял третье место в группе I (12 очков после 8 матчей), Молдавия — последнее (1 очко). ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

16 ноября, 22:45. Zimbru (Кишинев)

Marty Friedman там типа война закончилась, террористов рас#ячили... 17.11.2025

igor1972 И в гостях и дома макаронников порвали. Очень интересно посмотреть, что на ЧМ Норвегия покажет.. 17.11.2025

Фирсыч Вот именно, типа... 17.11.2025

Sergey Markelov Гаттузо крут, уже писали? 17.11.2025

shpasic их уже Рабинер сглазил 17.11.2025

Андрей От такой Норвегии, любая команда может влететь. 17.11.2025

Андрей Норвегия мощная команда, жару задаст ещё на ЧМ. Ничего удивительного в результате матча. 17.11.2025

Симон Вирсаладзе Не, там шведы вообще мёртвые 17.11.2025

Симон Вирсаладзе На Украину они точно не попадают. Насчёт Турции не помню. 17.11.2025

Симон Вирсаладзе В Пальюку, помню, как-то банку с червями кинули ) 17.11.2025

Saiga-спринтер Пан, то гетры были не фартовой фирмы у Италии. 17.11.2025

Человек23 да , были времена , когда одни тиффози с верхнего яруса сбросили мопед !)))) а сам я помню видел а трансляции помоему миланские размотали пожарный шланг и прливали всех на трибуне)))) это было в 90-е 17.11.2025

Леоныч Неужели норвежцы настолько сильны?? Или итальянцы совсем в кризисе? И что теперь делать итальянскому Карпину - это Вам не 0:2 в ничего не значащем матче....Вообще, с норвежцами становится совсем интересно - особенно на фоне провала традиционно более сильных шведов....Хотя, не удивлюсь, если итальянцы пробьются через стыки и, в конце концов, на ЧМ окажутся выше норвежцев- они умеют вот так, со скрипом.... Но не хотелось бы. 17.11.2025

Так Надо Лошате ми контаре!)) 17.11.2025

Пан Юзеф Ооо! Вот она причина поражения Италии! Не хватило болельщицкой страсти! 17.11.2025

Олег Каноков Это даже не фиаско сборной Италии,это,как говорится,жидко навалили в штаны. 17.11.2025

Пан Юзеф Итальянцы были близки к победе 9:0. Но не повезло. Немного. 17.11.2025

555 555 Апенинские кретины... 17.11.2025

555 555 Карма тут не причём. Всё что связанно в Италии с футболом в глубоком кризисе. Понапродовали клубы не пойми кому,а те в свою очередь поивозят не пойми кого,вот и результат. 17.11.2025

Бен Ричардс В рейтинге ФИФА на сегодня Италия - 9-я, Норвегия 29-я, Россия -30-я. Серьезно ?!:rofl: 17.11.2025

555 555 Они уже третий раз подряд дают маху и всё больше обростают дерьмом,вместо того чтобы отмыться. Итальянский футбол,итальянская сборная и итальянские клубы в глубоком кризисе. Или поуши в дерьме. 17.11.2025

treider Матерации испортил карму тальяшек?)) 17.11.2025

Футболист Сапогов А в это время сборная Кюрасао(даже не знаю как пишется правильно) со старичком Адвокатом может попасть на ЧМ))) 17.11.2025

Mv Mv а Турки с украинцами? 17.11.2025

Mv Mv нигерия откровенно слабо играла. Чудом дожили до пенальти 17.11.2025

Diman_madridista Холланн и Мбемба рулят!! Красиво, образцово нагнули итальяшек с их тренером-недоделком. Браво, брависсимо, Норвегия!! Шансель Мбемба забил победный на 90+1 Камеруну, и решающий пенальти Нигерии. Вперед, ДР Конго! 17.11.2025

freak Просто деклассировали…. 17.11.2025

Lars Berger Израиль - вонючее гомно. 17.11.2025

Berkut-7 Посмотрел первый тайм Италия-Норвегия...ощущение, что картинка буд-то из 90ых годов, итальянцам пора что-то делать со своими стадионами , слишком всё отстало выглядит и болеют как-то тихо, а если точнее то никак , где итальянская страсть на трибунах? может конечно изначальная обреченность матча ввела в какое-то уныние болел неа трибунах , но мне кажется что они давно перестали болеть, приходят словно в кинотеатр. 17.11.2025

sergei-pr1984 Вот почему Израиль не отстранен у них же типа война 17.11.2025

marz Италия сейчас, пожалуй, самая слабая команда из всех, попавших в стыки. И это как-то печально. 17.11.2025

TORO Гаттузо, как там с 9-0 ?) Никогда не говори никогда, да?) В самом деле) Ещё несколько лет назад счёт 4-1 в таком матче, но в пользу Италии, никого бы не удивил, но теперь на месте Италия Норвегия с великим и ужасным Эрлином) 24 очка из 24 ! Просто браво! Вот за кого я буду "болеть" на ЧМ! 17.11.2025

Секир-башка Вот это макаронники дали маху. От такого еще долго отмываться придется. Рад за Холанна и команду. 17.11.2025

Павел Леонидович Если бы году в 2010 кто-бы сказал, что такое с Италией будет, ему бы не поверили. Ну добыли себе приключение в виде стыков. Хотя, там только ирландцы могут крови попортить только. Все в руках Дженаро. 17.11.2025