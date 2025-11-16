Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
ЧМ-2026

16 ноября, 19:45

Италия — Норвегия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Италия и Норвегия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джанлуиджи Доннарумма, вратарь сборной Италии.
Фото Reuters

Сборные Италии и Норвегии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в воскресенье, 16 ноября. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:4
Норвегия

Следить за ключевыми событиями матча Италия — Норвегия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Норвегия победила Италию со счетом 3:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

1

  • Леоныч

    Неужели норвежцы реально настолько сильны????

    17.11.2025

    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Италии по футболу
    Сборная Норвегии по футболу
