Италия и Норвегия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 16 ноября

Сборные Италии и Норвегии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в воскресенье, 16 ноября. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Следить за ключевыми событиями матча Италия — Норвегия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Норвегия победила Италию со счетом 3:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.