Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
ЧМ-2026

13 ноября, 23:58

Сборная ДР Конго победила Камерун благодаря голу на 90+2-й минуте в отборе чемпионата мира

Руслан Минаев

Сборная ДР Конго обыграла Камерун в полуфинальном стыковом матче африканского отбора чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра проходила в Рабате (Марокко).

Гол на 90+1-й минуте забил Шансель Мбемба.

У конголезцев весь матч отыграл форвард «Спартака» Тео Бонгонда. У камерунцев в концовке на поле вышел хавбек «Динамо» Муми Нгамале.

ДР Конго вышел в финал стыковых матчей и за выход на ЧМ-2026 сыграет с Нигерией. Встреча пройдет 16 ноября.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 2-й раунд.
13 ноября, 22:00. ()
Камерун
0:1
ДР Конго
3

  • shpura

    Деньги поставишь?

    14.11.2025

  • 555 555

    Конголезцы и нигерийцев нагнут.

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная ДР Конго по футболу
    Сборная Камеруна по футболу
