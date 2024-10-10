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Сегодня, 17:00

Катар — Киргизия: смотреть матч отбора чемпионата мира в Азии онлайн

Катар встретится с Киргизией на отборе ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 Катар — Киргизия пройдет в четверг, 10 октября. Игра состоится на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе (Катар) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Встречу Катар — Киргизия в прямом эфире покажет канал «Старт», контент которого доступен при наличии подписки. Время начала трансляции — в 18.50 мск.

Отслеживать ключевые события игры Катар — Киргизия можно в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
10 окт, 19:00. ()
Катар
3:1
Киргизия

Катар (1 очко в двух матчах) и Киргизия (0 очков) на этой стадии отбора ЧМ-2026 в Азии играют в одной группе с Узбекистаном, Ираном, ОАЭ и КНДР.

Сборная Катара по футболу
Сборная Киргизии по футболу

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