Сборные Катара и Узбекистана встретятся в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Катара примет Узбекистан в матче отборочного турнира чемпионата мира в четверг, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет сайт телеканала «Старт», трансляция начнется за 10 минут до игры.

С ключевыми событиями игры Катар — Узбекистан можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех турах отборочного турнира Катар набрал 4 очка, Узбекистан — 10. Команды играют в группе А с Ираном, ОАЭ, Киргизстаном и Северной Кореей. Две лучшие сборные выйдут на чемпионат мира напрямую, еще две команды будут играть дополнительные матчи.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.