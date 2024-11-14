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Сегодня, 17:45

Катар — Узбекистан: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Сборные Катара и Узбекистана встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Катара примет Узбекистан в матче отборочного турнира чемпионата мира в четверг, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет сайт телеканала «Старт», трансляция начнется за 10 минут до игры.

С ключевыми событиями игры Катар — Узбекистан можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
14 нояб, 19:15. ()
Катар
Узбекистан

В четырех турах отборочного турнира Катар набрал 4 очка, Узбекистан — 10. Команды играют в группе А с Ираном, ОАЭ, Киргизстаном и Северной Кореей. Две лучшие сборные выйдут на чемпионат мира напрямую, еще две команды будут играть дополнительные матчи.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.

Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная Узбекистана по футболу

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