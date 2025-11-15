Сборная Казахстана сыграла вничью с Бельгией в матче отбора чемпионата мира

Сегодня, 18:56
Сборная Казахстана на своем поле сыграла вничью с Бельгией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — 1:1.
Счет на 9-й минуте открыл нападающий хозяев Дастан Сатпаев. Ответный гол на счету полузащитника бельгийцев Ханса Ванекена (48-я).
На 79-й минуте красную карточку получил хавбек казахстанской сборной Ислам Чесноков.
Казахстан с 8 очками после 8 матчей занимает четвертое место в группе J, бельгийцы с 15 очками в 7 матчах — на первой строчке.
Именно наш вратарь Анарбеков подарил Кайрату лигу чемпионов
15.11.2025
Saiga-спринтер
Молодцы казахстанцы! Сильно уступая в классе и в мастерстве, очень сильно превзошли бельгийцев в настрое и в самоотдаче. Посмотрел полностью матч. Сборная Казахстана достойно завершила отборочный турнир.
15.11.2025
rocky big
У казахов вратарь огонь!!! Это было эпично..
15.11.2025
rocky big
Стасик мог что то показывать в договорняках, используя адм ресурс..
15.11.2025
Arturo
Анарбеков голкипер красавчик, его ценник уже вырос!!!
15.11.2025
Врн36
Без Стасика Казахстан набрал уже 8 очков, и забили 9 мячей А сколько он набрал очков и забил мячей с Шашлычником
15.11.2025
frunt 2
полевой командир кусает что-то.
15.11.2025