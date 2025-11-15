Сборная Казахстана сыграла вничью с Бельгией в матче отбора чемпионата мира

Сборная Казахстана на своем поле сыграла вничью с Бельгией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — 1:1. Счет на 9-й минуте открыл нападающий хозяев Дастан Сатпаев. Ответный гол на счету полузащитника бельгийцев Ханса Ванекена (48-я). На 79-й минуте красную карточку получил хавбек казахстанской сборной Ислам Чесноков. Казахстан с 8 очками после 8 матчей занимает четвертое место в группе J, бельгийцы с 15 очками в 7 матчах — на первой строчке. ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

15 ноября, 17:00. Astana Arena (Астана)

rake Именно наш вратарь Анарбеков подарил Кайрату лигу чемпионов 15.11.2025

Saiga-спринтер Молодцы казахстанцы! Сильно уступая в классе и в мастерстве, очень сильно превзошли бельгийцев в настрое и в самоотдаче. Посмотрел полностью матч. Сборная Казахстана достойно завершила отборочный турнир. 15.11.2025

rocky big У казахов вратарь огонь!!! Это было эпично.. 15.11.2025

rocky big Стасик мог что то показывать в договорняках, используя адм ресурс.. 15.11.2025

Arturo Анарбеков голкипер красавчик, его ценник уже вырос!!! 15.11.2025

Врн36 Без Стасика Казахстан набрал уже 8 очков, и забили 9 мячей А сколько он набрал очков и забил мячей с Шашлычником 15.11.2025