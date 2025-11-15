Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 18:56

Сборная Казахстана сыграла вничью с Бельгией в матче отбора чемпионата мира

Сергей Ярошенко
Нурали Алип (слева) и Шарль де Кетеларе.
Фото Reuters

Сборная Казахстана на своем поле сыграла вничью с Бельгией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — 1:1.

Счет на 9-й минуте открыл нападающий хозяев Дастан Сатпаев. Ответный гол на счету полузащитника бельгийцев Ханса Ванекена (48-я).

На 79-й минуте красную карточку получил хавбек казахстанской сборной Ислам Чесноков.

Казахстан с 8 очками после 8 матчей занимает четвертое место в группе J, бельгийцы с 15 очками в 7 матчах — на первой строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
15 ноября, 17:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
1:1
Бельгия
7

  • rake

    Именно наш вратарь Анарбеков подарил Кайрату лигу чемпионов

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Молодцы казахстанцы! Сильно уступая в классе и в мастерстве, очень сильно превзошли бельгийцев в настрое и в самоотдаче. Посмотрел полностью матч. Сборная Казахстана достойно завершила отборочный турнир.

    15.11.2025

  • rocky big

    У казахов вратарь огонь!!! Это было эпично..

    15.11.2025

  • rocky big

    Стасик мог что то показывать в договорняках, используя адм ресурс..

    15.11.2025

  • Arturo

    Анарбеков голкипер красавчик, его ценник уже вырос!!!

    15.11.2025

  • Врн36

    Без Стасика Казахстан набрал уже 8 очков, и забили 9 мячей А сколько он набрал очков и забил мячей с Шашлычником

    15.11.2025

  • frunt 2

    полевой командир кусает что-то.

    15.11.2025

    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Бельгии по футболу
    Сборная Казахстана по футболу
