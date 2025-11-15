Видео
Сегодня, 08:15

Казахстан — Бельгия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 17.00 мск

Казахстан и Бельгия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 15 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборная Казахстана примет сборную Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 15 ноября. Матч пройдет на стадионе «Астана Арена» в Астане (Казахстан), начало — в 17.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
15 ноября, 17:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Бельгия

Игру Казахстан — Бельгия в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт».

Отслеживать ключевые события игры Казахстан — Бельгия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Казахстан и Бельгия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Северной Македонией, Уэльсом и Лихтенштейном. Казахстанцы набрали 7 очков в 7 матчах и идут четвертыми в группе, бельгийцы в рамках отбора провели 6 матчей и занимают первое место с 14 очками.

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
