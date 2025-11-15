Сборная Казахстана примет сборную Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 15 ноября. Матч пройдет на стадионе «Астана Арена» в Астане (Казахстан), начало — в 17.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

15 ноября, 17:00. Astana Arena (Астана)

Игру Казахстан — Бельгия в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт».

Казахстан и Бельгия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Северной Македонией, Уэльсом и Лихтенштейном. Казахстанцы набрали 7 очков в 7 матчах и идут четвертыми в группе, бельгийцы в рамках отбора провели 6 матчей и занимают первое место с 14 очками.