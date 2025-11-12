Каждый игрок сборной ДР Конго получит по 1 миллиону долларов в случае выхода на ЧМ-2026

12 ноября, 04:06
Федерация футбола ДР Конго гарантировала каждому игроку сборной премию в размере 1 миллиона долларов в случае выхода на чемпионат мира-2026, сообщает Sport News Africa.
Конголезцы сыграют против Камеруна в полуфинале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игра пройдет 13 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. В случае победы ДР Конго сыграет против победителя матча Нигерия — Габон за выход на ЧМ-2026.
Сборная ДР Конго единственный раз участвовала в чемпионате мира — в 1974 году. Тогда страна называлась Заир и набрала на Мундиале-1974 0 очков в 3 матчах с разницей мячей 0-14.
В отборочном цикле ЧМ-2026 ДР Конго заняла 2-е место в группе, уступив первую строчку Тунису.
Millwall82
ЧВК Вагнер (покойный) спонсор сего мероприятия?
13.11.2025
TORO
Учитывая, что в соперниках Камерун, а потом светит Нигерия - можно было и по 10 млн каждому пообещать, всё равно никакого риска! :rofl:
12.11.2025
Константин Мишин
и ящик бананов + одного белого миссионера на съедение... :rofl:
12.11.2025
Grinopel
Это же Африка. Им как пообещали, так и обломят.
12.11.2025
Артемон Доберманов
И банкет
12.11.2025