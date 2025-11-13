Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
13 ноября, 03:35

Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Кефрен Тюрам.
Фото Reuters

Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщает пресс-служба команды. 24-летний француз уже прибыл в расположение команды.

Ранее журналист Фабрис Хоукинс сообщил в соцсети X, что Тюрама вызвали в связи с неопределенностью с подколенным сухожилием у Эуардо Камавинга.

13 ноября Франция сыграет против Украины (начало игры — в 22:45 по московскому времени), а 16-го — против Азербайджана (20:00).

Килиан Мбаппе, Мемфис Депай и&nbsp;Эдуард Сперцян.Франция и Нидерланды в шаге от ЧМ-2026, момент истины для Армении и Сербии, для Германии все решится в последнем туре

1

  • Millwall82

    Сколько же детей у Лилиана?)

    13.11.2025

    Футбол
    Сборная Франции по футболу
    Кефрен Тюрам
